Суд признал виновным 40-летнего саратовца в умышленном причинении смерти человеку. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что 30 июля ночью мужчина был в гостях у своего 29-летнего знакомого в одном из домов на 4-м Нагорном проезде в Заводском районе Саратова. Он пил с ним спиртное, а потом решил сыграть в карты.

Поскольку хозяин дома нарушил правила игры, злоумышленник начал полосовать его ножом, после чего тот скончался.

Ему дали 9,5 лет исправительной колонии строгого режима.

Мужчина попытался обжаловать приговор, однако наказание ему оставили без изменения.