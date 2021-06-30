Продолжается разбирательство в деле сотрудника Приволжского МВД Дениса Аржанова, повредившего человека винтом катера в Энгельсском районе.

22 июня 2019 года на Волге вблизи села Подгорное Саратовской области Аржанов катался на личном катере «Казанка-5». Из-за неосторожного управления полицейского, катер натолкнулся на препятствие, и находившийся в нем пассажир выпал за борт. Мужчина получил тяжелые травмы, попав под винты подвесного лодочного мотора.

Следствие ходатайствовало перед Энгельским районным судом о заключении под стражу Дениса Аржанова, однако прокурор и судья Елена Котлова ответили отказом. Суд избрал Аржанову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следствие собирается обжаловать такое решение суда.

— В случае подтверждения вины сотрудника патрульно-постовой службы Аржанова, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности, — комментирует ситуацию УТ МВД по ПФО.