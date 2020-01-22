Состоялось слушание апелляционной жалобы виновника ДТП на Московской Юрия Козырева.
По информации пресс-службы облсуда, апелляция осталась без удовлетворения. Саратовцу оставили назначенное ранее наказание в виде шести лет колонии общего режима.
Напомним, утром 18 июля Козырев на бешеной скорости ехал по Московской и сбил 47-летннюю женщину. В результате пешехода отбросила в троллейбус. У нее не оставалось шансов выжить.
Позже экспертиза установит, что водитель был пьян, а сам Козырев будет утверждать, что опаздывал на работу и выпил немного пива накануне.
16 октября Волжский районный суд приговорил виновника к сроку, который Юрий попытался обжаловать. Но судебная коллегия Областного суда осталась непреклонной и оставила наказание без изменения.