Состоялось слушание апелляционной жалобы виновника ДТП на Московской Юрия Козырева.

По информации пресс-службы облсуда, апелляция осталась без удовлетворения. Саратовцу оставили назначенное ранее наказание в виде шести лет колонии общего режима.

Напомним, утром 18 июля Козырев на бешеной скорости ехал по Московской и сбил 47-летннюю женщину. В результате пешехода отбросила в троллейбус. У нее не оставалось шансов выжить.

Позже экспертиза установит, что водитель был пьян, а сам Козырев будет утверждать, что опаздывал на работу и выпил немного пива накануне.

16 октября Волжский районный суд приговорил виновника к сроку, который Юрий попытался обжаловать. Но судебная коллегия Областного суда осталась непреклонной и оставила наказание без изменения.