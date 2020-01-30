Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина остается на своей должности на время следствия, сообщает корреспондент информпортала «Новости Саратова».

Только что судья Никита Вдовин огласил сове решение, по которому региональный министр здравоохранения Наталья Мазина остается в должности на время следствия.

Напомним, она стала фигурантом уголовного дела и растрате в министерстве 53 миллионов рублей. Сама Наталья Мазина свою вину отрицает. С сегодняшнего дня она находится в оплачиваемом отпуске.