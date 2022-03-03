В 2021 году арбитражные суды Саратовской области вынесли решения о взыскании долгов за услугу по обращению с ТКО с неплательщиков — индивидуальных предпринимателей. В отношении 60 из них на сумму более 9,4 млн рублей решения уже вступили в законную силу. Взысканы также были и расходы по оплате государственной пошлины в размере 248 тыс. рублей.

Подавляющее большинство предпринимателей, чей долг был признан судом, уже оплатили его. Однако до сих пор остаются те, кто не исполняет решения суда. Среди таких ИП Белоус И.В. — сеть магазинов «Рациональ» в Саратове, ИП Соловьева Л.С. — сеть продовольственных магазинов в Балакове, Хвалынске и Вольске, ИП Алюшев Р.Д. — магазин «Теплолюкс» в Пугачеве, ИП Оганесян М.М. — кафе «Русь» и гостиница «Арс» в Саратове, ИП Адамян С.К. – гостиничный комплекс с рестораном и банкетным залом «Менуа» г. Саратов, ИП Михайлов В.А. – промышленная база со складами и производствами и ИП Сушков С.А. – сеть ломбардов в Саратове.

-Такие недобросовестные предприниматели, цинично не исполняющие решения суда, чаще всего сбрасывают свои отходы в контейнеры для населения, переполняя их, создают несанкционированные свалки. При этом считают, что им за их нарушения ничего не будет. Суды подтвердили обоснованность наших требований. Все документы на недобросовестных представителей бизнеса переданы в службу судебных приставов со всеми вытекающими из их визитов последствиями, как, например, арест движимого и недвижимого имущества. Мы добьемся исполнения решений судов и будем продолжать бороться с теми предпринимателями, которые ведут бизнес за счет простых горожан, — отметил директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону 8 (8452) 25-64-90.