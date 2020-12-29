Арбитражный суд Саратовской области обязал ООО «СЭПО-ЗЭМ» заключить договор с Региональным оператором по обращению с ТКО в семидневный срок, соответствующее решение было вынесено 17 декабря 2020 года.

Регоператор обратился в суд с целью обязать «СЭПО-ЗЭМ» исполнить требования федерального законодательства по заключению договора. Ранее завод уклонялся от обязательств, несмотря на неоднократные разъяснения со стороны специалистов Регоператора. Решением суда ООО «СЭПО-ЗЭМ» обязали заключить договор в семидневный срок в соответствие с Типовым договором, а также взыскали уплаченную госпошлину. Несмотря на данное решение, завод не предоставил документы для заключения договора и имеет право оспорить вынесенное решение в соответствие с действующим законодательством.

— Вынесенное Арбитражным судом решение полностью отражает обязанность мусорообразователей заключить договор в соответствии с федеральным законодательством. Мы видим, что есть ряд предприятий, в том числе и крупных, которые отказываются легализовать образуемые отходы в рамках утвержденной территориальной схемы. Надеемся, что такому подходу по игнорированию требований законодательства в дальнейшем уделят внимание и надзорные органы в рамках полномочий, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.