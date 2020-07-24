Прокуратура Советского района Саратовской области собрала исчерпывающие доказательства, чтобы принудить работодателя заключить трудовые отношения с работником.

Ранее в прокуратуру обратилась жительница села Степное, которая сообщила о несоблюдении работодателем трудового законодательства.

Проверка по делу проходила в течение двух месяцев. Установлено, что действительно, функции продавца в магазине «Мясная лавка» осуществляла жительница поселка Степное, которая работодателем официально допущена к трудовой деятельности не была.

Прокурор обратился суд с иском о нарушении работодателем трудового законодательства. Судом требования прокурора были удовлетворены – работодателя обязали официально оформить на работу женщину.