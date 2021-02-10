Региональный оператор АО «Управление отходами» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском в отношении ИП Пипунырова В.Е., уклоняющегося от оплаты услуги по обращению с ТКО. В период с августа 2018 по декабрь 2019 юрлицу надлежащим образом оказывались услуги по транспортированию, экологически безопасной утилизации и захоронению отходов. При этом оплата оказанных услуг предпринимателем не производилась.

Как установлено судом, доказательств того, что коммунальные отходы вывозились собственным транспортом, либо иной специализированной организацией не представлено, как и доказательств оказания услуг в меньшем объеме или размере.

Принимая во внимание эти обстоятельства, а также руководствуясь нормами федерального законодательства, Арбитражный суд Саратовской области поддержал исковые требования и вынес решение о взыскании долга с неплательщика в размере 281,9 тысячи рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8,64 тысячи рублей.

— В отношении данного предпринимателя подано еще одно заявление в суд об оплате долга за 2020 год. Но неплательщик продолжает настаивать, что в трех его обувных магазинах не образуется мусор. Такие предприниматели сбрасывают свои отходы в контейнеры для населения и считают, что им за это ничего не будет. Мы продолжаем успешно бороться с неплательщиками через суд, ведь каждый обязан нести ответственность за свои отходы и оплачивать обращение с ними, — отметил директор Регоператора Михаил Андреев.

Напомним, с октября 2019 года вступили в законную силу изменения в постановление Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» в соответствии с которыми, юридические лица и предприниматели должны в течение 15 дней с момента опубликования установленных тарифов на услугу по обращению с ТКО и текста типового договора направить Регоператору заявку на заключение договора. В случае отсутствия заявки на 16-й день договор считается автоматически заключенным на условиях типового и подлежит оплате потребителем.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора по телефону +7-845-225-64-90 или в call-центр «СарРЦ» по телефону: +7-845-239-02-27.