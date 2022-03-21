Суд оставил в силе штраф в виде 300 тысяч рублей бывшему депутату Николаю Бондаренко за акцию перед думой. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовского областного суда.

Теперь уже бывший депутат облдумы (КПРФ) решил обжаловать приговор. Однако в Саратовском областном суде, рассмотрев апелляцию, принятое решение не стали отменять.

Напомним, 17 февраля на бывшего депутата завели административное дело по ч.8 ст.20.2 КоАП. 2 декабря прошлого года его также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Причиной стал несанкционированный митинг перед зданием Саратовской областной думы, где тот выразил свое несогласие с итогами выборов.