Штраф за мелкое хулиганство депутату Саратовской облдумы Николаю Бондаренко (КПРФ) решено оставить в силе. Об этом сообщает пресс-служба саратовского областного суда.

Напомним, Бондаренко устроил скандал на избирательном участке УИК No64 в Заводском районе Саратова в день выборов 19 сентября. После агрессивных нападок депутата КПРФ, председатель участка Татьяна Горбань вынуждена была уехать на скорой помощи. В тот же день она написала на агрессора заявление.

В последствии, 9 ноября, Бондаренко задержали и доставили в районный суд Заводского района. Дело вызвало резонанс, однако закончилось штрафом в тысячу рублей, который и пытался обжаловать депутат.