Суд признал 30-летнего жителя села Воскресенское виновным в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Выяснилось, что днем 29 апреля следователь в Энгельсе получил от местного жителя взятку в размере 60 тысяч рублей за то, что он не проводил следственные действия с гражданином. Целью было прекращение уголовного дела в отношении мужчины за истечением срока давности уголовного преследования. А еще возврат вещественного доказательства по делу — автомобиля.

Злоумышленнику дали полтора года исправительной колонии общего режима, запретили занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления ближайшие два года. И назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, лишили спецзвания сотрудника внутренних дел «капитан юстиции».

Защитник осужденного обжаловал приговор и попросил изменить квалификацию действий подзащитного на менее тяжкий состав преступления и смягчить наказание.

Прокурор, изучив материалы дела, пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены или изменения приговора.