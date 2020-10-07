Энгельсский районный суд 3 июля 2020 года приговорил 39-летнюю местную жительницу к двум годам и восьми месяцам исправительной колонии общего режима за приобретение наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выяснилось, что женщина 13 января 2020 года через интернет купила себе синтетический наркотик. Часть его она употребила, а остаток хранила при себе. В тот же день гражданку задержали полицейские, при себе у нее оказалось 1,15 грамма запрещенного вещества.

Осужденная подала апелляцию, посчитав приговор слишком суровым.

Судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила приговор без изменения.