В Ленинском районе осудили 32-летнюю женщину за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

В марте 2018 года злоумышленница выполняла инструкции куратора и забрала из тайника на улице Кольцевая 20,11 граммов синтетики. В тот же день ей не повезло встретить на своем пути полицейских, которые во время обыска обнаружили незаконное вещество.

Суд приговорил курьершу девяти годам колонии общего режима, однако она не согласилась с этим и подала на апелляцию.

Гособвинитель опроверг доводы подсудимой. Судебная коллегия не стала менять своего решения.