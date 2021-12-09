Суд вынес приговор 26-летнему жителю Саратовской области, обвиняемому в покушении на убийство девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

28 августа 2019 года, возвращаясь домой на улицу Ипподромную Саратова, 22-летняя девушка встретила ранее не знакомого ей молодого человека. Они разговорились, она пригласила парня к себе домой, где проживала вместе с подругами.

Погостив у девушек, молодой человек собрался уходить. Тогда 22-летняя девушка вызвалась его проводить. Отойдя от дома, молодой человек воспользовался моментом, когда поблизости никого не было, и затащил ее в гаражный массив, где намеревался совершить ее изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Девушка оказала ему активное сопротивление. Опасаясь, что она сообщит о случившемся в полицию, мужчина решил ее убить и нанес ей несколько ударов кулаками в область головы и туловища. Затем схватил с земли кусок кирпича и ударил ее по голове. Подумав, что она скончалась, он сжег ее вещи и с места происшествия скрылся.

Спустя время, потерпевшая очнулась и смогла выйти из гаражного массива, где ей встретилась прохожая, вызвавшая бригаду «скорой».

На предварительном следствии и в суде злоумышленник не признал вину в инкриминируемом ему деянии. Вердиктом коллегии присяжных заседателей он признан виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.