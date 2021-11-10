Суд вынес приговор 46-ти и 34-летнему ранее судимым местным жителям. Они признаны виновными в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

20 июня двое приятелей выполняли ремонтные работы в одном из домов на проспекте 50 лет Октября Саратова. Днем один из них направился в магазин. На улице ему встретилась 32-летняя женщина. Подойдя к ней, он завел доброжелательный разговор, чем расположил женщину к себе и усыпил ее бдительность.

В процессе беседы они дошли до дома, где злоумышленник с приятелем выполняли ремонт. В подъезде дома мужчина, применив физическую силу и, нанеся женщине удары, затолкнул ее в подвальное помещение.

Злоумышленники изнасиловали женщину, а 46-летний также совершил насильственные действия сексуального характера. Сумев добраться до дома, она обратилась в полицию и сообщила о случившемся.

Подсудимые признали вину. Приговором суда 46-летнему подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев, 34-летнему – в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима.