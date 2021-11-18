Жителя Саратовской области признали виновным в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

47-летний житель Балашова общался с 45-летней женщиной, которой ремонтировал машину. Вечером 6 мая он пригласил ее в гости, где совершил действия сексуального характера и изнасилование.

Он избил знакомую, а затем угрожал ножом на случай, если она окажет сопротивление. Когда мужчина изнасиловал женщину и уснул, она вызвала полицию.

Свою вину он не признал. Суд назначил ему пять лет исправительной колонии.