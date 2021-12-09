В Саратовской области осудили членов организованной группы сутенеров. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Приговор получили 27-летняя женщина, а также двое мужчин в возрасте 31 года и 38 лет. С марта 2016 по 16 ноября 2018 года они курировали в банях и саунах города услуги проституток.

К «работе» сутенеры привлекли пять девушек, среди них была несовершеннолетняя. Они неоднократно пытались прекратить заниматься проституцией и сбежать от злоумышленников, но те силой и угрозами вынуждали их продолжать.

В 2018 году подсудимая отняла у самой младшей из «работниц» паспорт и потребовала за его возврат либо продолжать заниматься проституцией, либо выплатить «отступные». Девушка отдала ей 30 тысяч рублей, после чего получила документ назад и ушла от «хозяев».

Старший обвиняемый, гражданин иностранного государства, находящийся в розыске, склонил двоих девушек, в том числе несовершеннолетнюю, к употреблению наркотиков. У него был обнаружен липовый паспорт.

Суд назначил 31-летнему мужчине 3,5 года лишения свободы, 38-летнему 12 лет в колонии строго режима. Женщине назначили 4 года в колонии общего режима.

В связи с истечением сроков давности прекращено уголовное преследование 38-летнего подсудимого за использование поддельного паспорта, и в отношении 27-летней подсудимой — за похищение документа.