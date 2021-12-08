Суд признал 27, 43 и 51-летнего жителей Аркадака виновными в убийстве с особой жестокостью. Кроме того, 27-летний из них признан виновным в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

7 октября 2020 года трое жителей Аркадака наведались к 45-летнему знакомому, проживавшему в частном доме на улице Образцовой. Мужчины выпивали, и, когда алкоголь кончился, решили купить еще.

Чтобы подшутить, один из гостей дал хозяину дома вместо денег билеты банка приколов. Хозяин вернулся разгневанным и начал высказывать гостям претензии из-за шутки.

Рассердившись, 27-летний гость нанес хозяину удар кулаком по голове, от которого тот упал на пол. После этого, втроем гости начали избивать мужчину, а 27-летний кроме того ударил его доской в область головы. Осознав, что пострадавший перестал подавать признаки жизни, злоумышленники покинули место происшествия.

Уходя, 27-летний мужчина озвучил в адрес 36-летней сожительницы потерпевшего угрозу убийством в случае, если она кому-либо расскажет о произошедшем. Когда мужчины ушли, женщина вызвала бригаду «скорой» и полицию.

Приговором суда 51-летнему подсудимому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, 43-летнему – в виде 16 лет 1 месяца лишения свободы, 27-летнему – в виде 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.