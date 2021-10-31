В пятницу, 29 октября, прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Балашова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

Мужчину признали виновным в наркотическом обороте. Установлено, что 25 марта мужчина, находясь в лесопосадках на берегу реки Хопер Балашова, решил купить наркотики.

Получив информацию с адресом «тайника», он приехал к указанному месту и забрал там наркотики массой 1,030 грамма и 1,830 грамма. Через час после этого мужчина был задержан сотрудниками полиции, и в ходе его личного досмотра наркотические средства были у него изъяты.

Подсудимый свою вину в совершении указанного преступления не признал, пояснив, что свертки с наркотиками ему не принадлежат.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.