Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Энгельсского района. Он признан виновным в неуплате алиментов своему ребенку, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на основании решения судьи мужчина обязан выплачивать в пользу бывшей супруги алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

Нерадивого отца уже подвергали административному наказанию за неуплату, но с мая по август он так ничего и не выплатил. Долг превысил 40 тысяч рублей.

Суд назначил жителю Саратовской области наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.