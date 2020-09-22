Суд Волжского района Саратова отстранил министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с поста Алексея Зайцева, сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Сегодня, 22 сентября, суд удовлетворил ходатайство регионального следственного управления и отрешил от должности министра Алексей Зайцева, подозреваемого в получении крупной взятки.

Напомним, следователи считают, что Зайцев в бытность работы руководителем ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» получил три миллиона рублей от дорожного предприятия за покровительство. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев инициировал в отношении него служебное расследование.