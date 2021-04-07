Суд апелляционной инстанции оставил в силе ранее вынесенное судебное решение в отношении АО «Гулливер». В соответствии с ним общество обязали выплатить более 3 млн рублей задолженности за весь 2019 год перед региональным оператором Саратовской области — филиалом АО «Управление отходами» в полном объеме.

Предметом судебного спора, который длился более года, стал отказ сети супермаркетов платить за оказанную коммунальную услугу исходя из фактического объема вывезенных отходов. По мнению юрлица, оплата должна производиться по нормативу, несмотря на наличие индивидуальных контейнерных площадок и значительное превышение реальных объемов вывезенного ТКО от установленных для данной категории юрлиц нормативов.

Апелляционная инстанция подтвердила, что регоператор обеспечил вывоз ТКО в соответствии с типовым договором исходя из количества установленных у потребителя контейнеров, периодичности их вывоза и соответственно вправе взыскать с АО «Гулливер» более трех миллионов рублей включая госпошлину. Ранее аналогичное решение было вынесено судом первой инстанции, однако ответчик не согласился с ним, настаивая на применении иного механизма расчета стоимости услуги.

— Наша позиция – потребитель должен оплачивать реальный объем оказанной услуги. Она основана исключительно на нормативно-законодательных актах, что и подтверждается решениями судов. Ситуация с сетью продовольственных магазинов «Гулливер» — один из случаев, когда потребитель пытается занизить суммы платы за оказанную услугу при этом осознавая, что ее реальный объем выше норматива, — рассказал директор регоператора Саратовской области – филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев.

В Саратовской области установленные Министерством природных ресурсов и экологи региона нормативы накопления ТКО зависят на только от вида деятельности юрлица, но и населенного пункта, где расположены объекты потребителя. Практика работы показывает соответствие установленных нормативов мусорообразования для категорий потребителей реальным объемам накопления ТКО. Однако для отдельных бизнес-объектов, в связи с особенностями организации их производственных процессов, они могут оказаться как завышенными, так и заниженными по сравнению с реальным мусорообразованием. Например, на большие нормативы накопления ТКО часто жалуются субъекты микробизнеса, а мусорообразование крупной сети супермаркетов АО «Гулливер» существенно выше установленных нормативов.

Напомним, что по вопросу заключения договора на услугу по обращению с ТКО представители индивидуальных предпринимателей и юрлиц, включая вновь образованных, могут обратиться в контакт-центр регоператора Саратовской области по обращению с ТКО по телефону: 8 (8452) 25-64-90.