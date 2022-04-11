Суд подтвердил незаконность паровозика, осуществляющего деятельность на площади Кирова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня решением Арбитражного суда Саратовской области удовлетворен иск администрации города об обязании ИП Шординой устранить препятствия в пользовании земельным участком на площади Кирова путем освобождения от аттракциона «Супермобили» с прогулочным паровозиком по перевозке детей и взрослых без ограничения возраста за свой счет в течение одного дня со дня вступления решения в законную силу.

Напомним, что на прошлой неделе на данной территории произошло ЧП с аналогичным незаконным аттракционном другого предпринимателя, по которому также подано соответствующее исковое заявление в суд.