Первый арбитражный апелляционный суд г. Владимира признал законным решение Арбитражного суда Чувашской Республики о взыскании свыше 27 млн рублей АО «Ситиматик» с ООО «МВК «Экоцентр». Требования касаются оплаты услуг, которые были оказаны Новочебоксарским филиалом АО «Ситиматик» за обработку и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «МВК «Экоцентр» в сентябре 2020 года. Суд посчитал доказательства, подтверждающие оказание качественных услуг в полном объеме со стороны «Ситиматик» регоператору, исчерпывающими.

В соответствии с утвержденной территориальной схемой по обращению с ТКО в Чувашской республике регоператор — ООО «МВК «Экоцентр» — обязан передавать для обработки и захоронения Концессионеру — АО «Ситиматик» — порядка 75% от всего объема ТКО, образующегося на территории республики. Однако регоператор не только не погашает задолженность за уже оказанные услуги, но и с начала 2021 года, в нарушение утвержденной террсхемы, уклоняется от заключения нового договора с «Ситиматик». При этом, все расходы ООО «МВК «Экоцентр», в том числе на обработку и захоронение ТКО, включает в тариф, который ежемесячно оплачивают жители Чувашской Республики за коммунальную услугу «Обращение с ТКО».

На сегодняшний день общая сумма просроченной задолженности ООО «МВК «Экоцентр» перед АО «Ситиматик» составляет свыше 326 миллионов рублей. Систематическое уклонение регоператора от оплаты уже привело к тому, что новочебоксарскому филиалу АО «Ситиматик» в июне 2021 года была прекращена подача электричества, и предприятие было вынуждено остановить свою работу.

АО «Ситиматик» намерено и далее в судебном порядке добиваться взыскания и полного погашения задолженности регоператора за оказанные услуги. В настоящее время в Арбитражном суде Чувашской Республики находятся на рассмотрении еще три исковых заявления о взыскании с ООО «МВК «Экоцентр» около 300 миллионов рублей за оказанные Новочебоксарским филиалом АО «Ситиматик» услуги в 2020–2021 годах.