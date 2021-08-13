Судебные приставы Октябрьского района Саратова помогли мужчине восстановиться на работе, сообщает пресс-служба УФССП.

Саратовца уволили с должности слесаря-сантехника управляющей компании. Мужчина направился в суд, чтобы восстановить свои права. Юристы установили, что сотрудник исполнял свои обязанности, получал зарплату на расчетный счет, однако при этом договор и приказ о приеме на работу ему не выдали и в трудовую книгу не записали.

Суд признал незаконность действий работодателя и обязал его восстановить в должности ранее уволенного слесаря-сантехника.

Однако компания уклонялась от исполнения решения суда. Судебные приставы напомнили руководителю о возможности привлечения к административной ответственности, но должник решил не доводить дело до штрафа. В присутствии судебного пристава мужчину восстановили на работе.