Суд предъявил обвинение вольскому сотруднику — стажеру ГИБДД, пытавшемуся выманить у нарушителя взятку в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного комитета по Саратовской области.

Жительница Вольска разъезжала по улицам в нетрезвом виде, в результате обвиняемый задержал ее. Оказалась, что женщина ранее уже привлекалась к административной статье за нетрезвое вождение и на данный момент была лишена права водить транспортное средство.

За повторное нарушение ей грозила уже уголовная ответственность, и сотрудник ГИБДД сказал, что она может избежать ответственности, передав ему сумму в 600 тысяч рублей. Женщина согласилась, но осознав противоправность действий сообщила об этом правоохранителям.

Обвиняемого задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег. Он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, сейчас мужчина находится на домашем аресте.