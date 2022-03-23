Суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Заводского района за покушение на убийство и убийство. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, вечером 5 июля прошлого года, на тот момент, 39-летний местный житель встретил двух мужчин. С отцом одного из них у него имелся давний конфликт. Неподалеку от дома № 11 по Лучевой он достал находившийся у него при себе нож и стал их преследовать. Один из преследуемых вовремя убежал на безопасное расстояние, а другой спрятался в салоне автомобиля своего товарища. Однако 39-летний мужчина просунулся в салон через окно и нанес мужчине удар ножом в живот и плечо.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу. Медики боролись за его жизнь, но утром 6 июля прошлого года тот скончался. Причиной смерти стало колото-резаное ранение живота с повреждением внутренних органов, осложнившееся массивной кровопотерей.

Обвиняемому проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Из заключения следует, что он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими из-за психического расстройства.

В настоящее время суд назначил мужчине принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.