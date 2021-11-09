Суд признал виновным 29-летнего жителя Александрово-Гайского района, ранее судимого за причинение тяжкого вреда здоровью человека, виновным в применении насилия. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

31 августа в селе Александров-Гай 29-летней мужчина, будучи пьян, приехал к своей жене, с которой не проживал долгое время, намереваясь возобновить отношения. Женщина ответила ему отказом. На это он учинил скандал и отказался покидать дом супруги.

Женщина вызвала сотрудников полиции. Прибывшие по вызову полицейские, потребовали, чтобы мужчина успокоился и проехал с ними в отдел полиции. Выйдя во двор дома, злоумышленник с силой толкнул руками в область груди оперуполномоченного полиции.

Подсудимый признал вину в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.