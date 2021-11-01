В Саратове 23-летний молодой человек признан виновным в хранении и употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Саратовской области.

Подсудимый купил 2,82 грамма наркотического вещества через Интернет. Он спрятал их в носок и отправился с ним гулять по городу.

В тот же день молодой человек был задержан сотрудниками Росгвардии. В ходе досмотра наркотик был изъят.

Жителю города Саратова назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.