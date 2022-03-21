Суд признал виновной в краже 17-летнюю жительницу Балашовского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В октябре прошлого года 19-летняя девушка в салоне сотовой связи оформила на себя абонентский номер для дальнейшего пользования своей 17-летней знакомой. Спустя некоторое время, на номер пришло сообщение о зачислении компенсации.

При этом несовершеннолетней было достоверно известно о том, что данные деньги ей прийти не могут. В это же время злоумышленница похитила восемь тысяч рублей, переведя их на свой счет.

Девушка вину признала и раскаялась в содеянном. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере пять тысяч рублей.