Суд признал 31-летнего жителя Маркса виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

1 мая прошлого года в квартире одного из домов по улице Фабричной в Марксе было обнаружено тело 51-летней хозяйки жилища. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной ее гибели стало отравление окисью углерода.

Это произошло в ночь с 30 апреля на 1 мая в результате использования газового водонагревателя, установленного ее родственником. Он изменил конструкцию водонагревателя путем переноса датчика тяги изнутри корпуса наружу, из-за чего произошло скопление угарного газа в концентрации, что привело к смерти хозяйки квартиры.