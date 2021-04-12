Сегодня, 12 апреля, стало известно решение судебного спора между межрайонной природоохранной прокуратурой и администрацией Саратова.

По решению судебной коллегии по административным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции областного центра апелляционное определение оставлено без изменения, а также без удовлетворения кассационное представление прокурора.

Саратовский межрайонный природоохранный прокурор обращался в суд с иском к администрации города с просьбой признать незаконным то, что чиновники не проводят учет зеленых насаждений. А также обязать мэрию все-таки это сделать.

— Установленный в ходе проверки факт непроведения администрацией инвентаризации зеленого фонда города может привести к незаконному, без разрешительных документов, сносу зелёных насаждений удовлетворительного состояния, — отмечается в пресс-службе суда.

По решению Волжского районного суда Саратова от 21 августа 2020 года эти требования были удовлетворены. После этого администрация подала апелляцию в областной суд и 10 декабря этого же года принятое ранее решение отменили.

Волжский межрегиональный природоохранный прокурор направил кассационное представление в Первый кассационный суд общей юрисдикции, но оно поддержано не было.