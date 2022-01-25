Домой Рубрики Новости Саратова Суд Саратова заблокировал клип Алены Швец за пропаганду ЛГБТ РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Суд Саратова заблокировал клип Алены Швец за пропаганду ЛГБТ По Новости Саратова - 25.01.2022 83 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фрунзенский суд Саратова заблокировал клип певицы Алены Швец «Две девочки» за пропаганду ЛГБТ. Героини любят друг друга, за что их и осуждает общество. Прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить клип. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Роман Бусаргин проконтролировал уборку снега в Ленинском районе Саратова Под Саратовом вынесен приговор паре за жестокое убийство своего соседа Известен источник угроз о минировании в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Роман Бусаргин проконтролировал уборку снега в Ленинском районе Саратова Новости Саратова - 25.01.2022 0 В Ленинском районе Саратова проконтролировал очистку улиц после снегопада. Коммунальные службы и ответственные структуры районной администрации продолжают работать в круглосуточном режиме. Задействована дополнительная техника... Под Саратовом вынесен приговор паре за жестокое убийство своего соседа 25.01.2022 Известен источник угроз о минировании в Саратове 25.01.2022 Ряд улиц Саратова будет перекрыт для парковки из-за уборки снега 25.01.2022 Сообщения о минировании саратовских школ поступали с иностранных серверов 25.01.2022