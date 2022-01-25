Фрунзенский суд Саратова заблокировал клип певицы Алены Швец «Две девочки» за пропаганду ЛГБТ.

Героини любят друг друга, за что их и осуждает общество.

Прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием удалить клип.