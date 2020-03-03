Областной суд смягчил наказание экс-главе Энгельсского района и бывшему министру промышленности и энергетики региона Андрею Куликову. Об этом корреспонденту «Новостей Саратова» подтвердили в пресс-службе суда. С него были сняты отягчающие обстоятельства, что позволило отменить заключение.

Однако судья Алексей Белов сохранил запрет Куликову занимать должность в органах государственной власти на три года.

В ноябре прошлого года Куликова признали виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили в 2,5 года колонии общего режима, но за решеткой он провел всего три месяца.

Напомним, 2018 году на Куликова завели уголовное дело за превышение полномочий будучи госслужащим. Было установлено, что с председателем комитета по управлению имуществом Сергеем Рясковым заключение фиктивный договор аренды земли с местным предпринимателем. В итоге их махинации сумма ущерба составила 10 140 795 рублей.

Подельника Куликова Сергея Ряскова признали виновным в превышении полномочий и приговорили к запрету занимать госдолжности на четыре года.