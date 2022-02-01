В Октябрьском районном суде Саратова вынесен приговор в отношении бывшего министра-председателя комитета по информатизации Саратовской области Ларисы Кузнецовой.

Бывшая чиновница признана виновной во взяточничестве и приговорена по решению суда к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на сумму более 35 млн рублей.

Судья учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка, и дал Кузнецовой отсрочку реального отбывания наказания до достижения ее ребёнком 14-ти лет.

Муж осужденной — Олег Козлов, которой оказывал помощь своей жене во взятках, получил 8 лет исправительной колонии общего режима и также обязан уплатить штраф в размере более 35 млн рублей в пользу государства.

Кузнецова, которая с сентября 2013 года по декабрь 2016 года была министром Саратовской области — председателем комитета по информатизации Саратовской области, а с декабря 2016 года по февраль 2017 года — замминистра экономического развития региона, осуществляла покровительство бизнесменов, которые работали в саратовских «МФЦ». За взятку предприниматели допускались к работе в многофункциональных центрах.

Вместе с мужем бывшая министр получила в общей сложности около 11 млн рублей взятками.

Примечательно, что в апреле 2021 года Октябрьский районный суд вынес супругам-взяточникам оправдательный приговор. После чего Кузнецова даже вернулась на работу в правительство, став замминистра экономического развития Саратовской области.

Но уже в июне 2021 года облсуд отменил оправдательное решение по требованию прокуратуры, после чего Кузнецова сразу уволилась из правительства.