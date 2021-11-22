Суд признал бывшего директора муниципального учреждения и главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия» виновными в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В августе 2018 года главный бухгалтер МКУ обратилась к директору подведомственного муниципального учреждения с просьбой трудоустроить мужа ее знакомой. При этом работать он по факту не будет.

Директор муниципального учреждения издал приказ о принятии мужчины в учреждение на должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. После чего, в период с августа 2018 года по март 2019 года, а также с июля 2019 по декабрь 2021 года директор составлял табеля учета рабочего времени и приказы о поощрении рабочего, которые передавал в бухгалтерию.

Работнику выплачивали зарплату, но в действительности в учреждении он не работал. Выплаченные деньги супруга рабочего передавала главному бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия», которая распоряжалась ими по своему усмотрению. Всего за указанный период ею таким способом были похищены более 265 тысяч рублей.

В июле 2019 года та же главный бухгалтер обманным путем похитила деньги заведующей отделом одного из муниципальных учреждений культуры. Женщине дали премию, но главный бухгалтер соврала, что семь тысяч перевели по ошибке, и попросила их вернуть.

Ту же схему она провернула с сотрудницей одного из муниципальных учреждений культуры, заставив ее вернуть 19 тысяч рублей.

Несмотря на непризнание подсудимыми своей вины, суд назначил директору штраф в размере 300 тысяч рублей, главному бухгалтеру в размере 500 тысяч рублей.