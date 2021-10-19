В Саратове 34-летнего мужчину привлекли к обязательным работам за игнорирование наложенного приставами ограничения. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Саратовец является фигурантом исполнительного производства о взыскании задолженности по алиментам. Должник был задержан сотрудниками ГИБДД за рулем автомобиля. Несмотря на то, что санкция подразумевает запрет на право управления машинами, гражданин сел за руль.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ. Гражданина направили в ООО «Аватар», где он на протяжении 35 часов трудился в качестве разнорабочего.