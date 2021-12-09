В Саратовской области суд вынес приговор 41-летнему водителю грузовика «КамАЗ», по вине которого скончался мужчина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

15 февраля мужчина за рулем грузовика с полуприцепом ехал по частично обледенелой проезжей части улицы Студенческой со стороны поселка Прибрежный на высокой скорости. Возле дома №205 он сбил пешехода. От полученных травм он скончался в больнице.

Суд назначил наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением водительского удостоверения на 2 года 10 месяцев.