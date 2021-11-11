В четверг 11 ноября Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор по делу застройщиков экс-супругов Алексею Абасову и Галине Черновой.

Как рассказали в пресс-службе суда, Черновой назначено 10 лет лишения свободы, Абасову — 9 лет колонии общего режима.

В ходе длительного следствия выяснилось, что с 2011 по 2013 годы супруги создали несколько юридических лиц, которым отводились роли застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов, генеральных подрядчиков, поставщиков и контрагентов, а также сформировали штат работников с офисными помещениями и материально-технической базой.

Абасов и Чернова провели рекламную кампанию, которая предлагала гражданам покупку квартир в строящихся домах на арендованных или собственных земельных участках, расположенных в Саратове. Причем, по ценам ниже среднерыночных. Такие обещания привлекли многих дольщиков.

Следствие полагает, что для придания видимости выполнения обязательств бывшие супруги-застройщики получили разрешения на строительство и даже провели ряд подготовительных и строительно-монтажных работ на нескольких стройплощадках. Затем рабты свернули, сообщив, что у них возникли финансовые проблемы.

В итоге от обманутых дольщиков недобросовестные застройщики получили более 1 млрд рублей.

Кроме Абасова и Черновой по делу в качестве обвиняемых проходили ещё 10 человек, которые обвиняются в хищении денежных средств дольщиков в особо крупном размере, организации ОПГ и участии в ней, злоупотреблении полномочиями в коммерческих организациях и отмывании преступных доходов.

Пока вынесли приговоры еще 3-м фигурантам дела, которым назначили от 2 до 3 лет колонии общего режима.