В Саратове облсуд сократил бывшему прокурору Андрею Пригарову срок домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что срок ареста бывшего прокурора Кировского района сокращен из-за юридических формальностей. Он должен продлеваться на срок следствия, а он на данный момент оканчивается 30 декабря.

К концу декабря срок домашнего ареста Пригарова будет продлен по запросу прокуратуры. Напомним, он подозревается в злоупотреблении полномочиями, а также в многомиллионных взятках за покровительство от МУСПП «Ритуал».