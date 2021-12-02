Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера централизованной бухгалтерии управления образования, обвиняемой в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

С 1 января 2016 года по 20 июля 2020 года бухгалтер искусственно завышала фонд оплаты труда подведомственных образовательных учреждений. После поступления денег она фиктивно включала себя в реестры на зачисление зарплаты, после чего переводила себе деньги.

Сумма присвоенных ею бюджетных средств составила 1,6 млн рублей. Судом наложен арест на машину обвиняемой, стоимостью 1,2 млн руб.

Она полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд.