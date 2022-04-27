Суд вынес приговор 31-летней жительнице Саратова за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 26 декабря прошлого года 31-летняя женщина находилась в квартире на Большой Горной. Отказавшись выполнять требования полицейского, она напала на него. В итоге последний потерял равновесие и ударился головой и шеей о деревянный косяк двери шкафа. Пострадавший отделался легкими травмами.

Подсудимая получила наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.