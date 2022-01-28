Суд в Саратовской области вынес приговор пятерым местным жителям, обвиняемым в краже минеральных удобрений, принадлежащих производственному предприятию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Обвиняемые с апреля по август 2019 года похитили аммофос с территории предприятия, специализирующегося на производстве фосфорсодержащих удобрений. Сумма ущерба, причиненного организации, составила более 6 миллионов рублей.

Сотрудники полиции установили пятерых подозреваемых. Причем двое из них оказались работниками предприятия, которые занимали руководящие должности в организации.

Суд приговорил одного обвиняемого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, второго фигуранта к году лишения свободы в колонии общего режима. Сотрудники, занимающие руководящие должности в организации приговорены к 3 годам лишения свободы и к 2 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Учитывая то, что водитель «КАМАЗа» сотрудничал с органами следствия, ему было назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно.