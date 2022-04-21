Суд вынесен приговор трем местным жителям за избиение и изнасилование женщины в Екатериновке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 10 июня прошлого года компания из трех приятелей от 22 до 24 лет пришла «выяснять отношения» с хозяином дома на Октябрьской. Когда мужчина открыл дверь, злоумышленники принялись его избивать. Потерпевшему удалось побежать к соседям, чтобы вызвать полицию. В это время злоумышленники оставались в доме с 34-летней сожительницей хозяина дома.

Старший из них избил и изнасиловал ее, после этого на женщину набросился другой насильник. Действия преступников пресекли прибывшие на место сотрудники полиции.

Суд назначил 25-летнему мужчине 6,5 лет в колонии общего режима, 23-летнему подсудимому дали 5 лет 1 месяц 10 суток лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и ограничением свободы на один год, а 22-летнему — год исправительных работ.