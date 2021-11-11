Суд вынес приговор 25-летней жительнице Саратовской области, виновной в причинении смерти по неосторожности своему сыну. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

27 июля вечером 25-летняя женщина со своим пятимесячным сыном пришла в гости к подруге, проживающей в квартире дома на улице Тархова в Саратове. Женщины начали выпивать.

С наступлением ночи мать положила ребенка спать в коляску, стоявшую на кухне. При этом женщине было известно, что ремни безопасности коляски неисправны и это может быть опасно для ребенка. Уложив ребенка, женщина легла спать, оставив его без присмотра.

Ночью мальчик выпал из коляски и ударился головой о пол. От полученной травмы он скончался. Проснувшись около семи часов утра, женщина обнаружила сына без признаков жизни.

Подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.