В Энгельсе 47-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, в ночь с 18 на 19 марта в частном доме по улице Серафимовича обнаружено тело 50-летней женщинами с внешними признаками насильственной смерти, а именно колото-резаными ранениями в области груди. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее смерти явились проникающие колото-резаные ранения груди и живота с повреждением сердца.

В ходе предварительного следствия установлено, что данное преступление совершил 47-летний ранее судимый знакомый потерпевшей.

Суд заключил обвиняемого под стражу до 19 мая. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.