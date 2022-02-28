Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего местного жителя в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

6 января около двух часов дня 36-летний мужчина приехал в гости к своему 38-летнему брату, проживающему в частном доме в селе Варваровка Пугачевского района. Они устроили пьяное застолье, но через некоторое время между ними вспыхнул конфликт. Злоумышленник вооружился кухонным ножом и ударил им в грудь соперника. Раненый младший брат скончался на месте.

Осознав свои действия, мужчина сдался полиции.

Для него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.