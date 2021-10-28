Программист Сегрей Савельев был заочно арестован по решению суда. Он передал правозащитникам видеоархив с пытками над заключенными в российских колониях Об этом сообщает «Лента.ру» с ссылкой на информацию МВД.

По информации МВД, на основании постановления суда Савельева объявят в международный розыск.

Его обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, которую программист скопировал и передал посторонним лицам для обнародования в прессе.

Напомним, в октябре в интернете появились видеозаписи с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН. Жители России увидели документальный фильм проекта Gulagu.net, в котором показали пытки и вымогательства в туберкулезной больнице для осужденных в Саратовской области.

После этого были возбуждены уголовные дела. Расследованием занимаются сотрудники местного СК, а также генпрокуратура. Обстоятельства до сих пор выясняются.

Позднее стало известно, что начальник УФСИН полковник внутренней службы Алексей Федотов находится в отпуске с последующим увольнением.

Сейчас идет работа со свидетелями и пострадавшими от пыток.