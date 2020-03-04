Житель Екатериновского района Саратовской области, обвиняемый в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений готовится предстать перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По версии правоохранителей, 57-летняя женщина выпивала вместе со своим сыном и бывшим сожителем её дочери. Под воздействием спиртного гость оскорбил свою бывшую любовницу. Это вызвало конфликт между участниками застолья.

Женщина оставила мужчин наедине, когда конфликт начал перешел в «горячую фазу». Гость схватил со стола нож и начала наносить им беспорядочные удары в шею и лицо оппонента. Мать попыталась заступиться за сына и тоже получила несколько ударов ножом в шею и спину, один из которых оказался смертельным. В этот момент в дом пришел 18-летний внук погибшей, который вызвал полицию и врачей. Благодаря оперативному медицинскому вмешательству второму пострадавшему удалось выжить.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовного дело направлено для рассмотрения судом присяжных.