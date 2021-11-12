Саратовец работал юриконсультантом в одной из фирм, и в период пандемии – в марте 2020 года был отправлен на самоизоляцию. Вскоре ему сообщили о его скором увольнении в связи с сокращением штата. Затем его отправили на простой и вскоре уволили.

Зарплату за время простоя мужчине не выплатили в связи с чем н обратился в суд. Действия работодателя признали незаконными. Его обязали восстановить сотрудника и выплатить задолженность по заработной плате и компенсации.

Руководство фирмы отказалось добровольно исполнить решение суда. В отношении фирмы возбудили исполнительное производство и наложили арест на 29 транспортных средств. Осознав свое положение, фирма восстановили сотрудника на его должность и выплатила ему более 400 тысяч рублей.